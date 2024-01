Legende: Darf Länderspiel-Luft schnuppern Tino Kessler. Keystone/Peter Klaunzer

Torhüter Stéphane Charlin (SCL Tigers), die Verteidiger Inaki Baragano (Rapperswil-Jona Lakers) und Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron) sowie die Stürmer Tino Kessler (Biel) und Théo Rochette (Lausanne) stehen am Vierländerturnier von nächster Woche in Schweden zum ersten Mal im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft.

Im Vergleich zu den Zusammenzügen im November und Dezember fehlt Luganos Calvin Thürkauf, der beste Skorer der National League, im Aufgebot von Nati-Trainer Patrick Fischer. Auch wurde von Genf-Servette vor dem Final der Champions Hockey League (am 20. Februar in Genf) kein Spieler nominiert.

Mit Denis Malgin und Tyler Moy gehören jedoch der Topskorer der ZSC Lions respektive von den Rapperswil-Jona Lakers dem Schweizer Team an.

Das komplette Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Connor Hughes (Lausanne), Joren Van Pottelberghe (Biel). Verteidiger (8): Inaki Baragano (Rapperswil-Jona Lakers), Michael Fora (Davos), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Lausanne), Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron), Sven Jung (Davos), Samuel Kreis (Bern), Livio Stadler (Zug). Stürmer (14): Thierry Bader (Bern), Attilio Biasca (Zug), Enzo Corvi (Davos), André Heim (Ambri-Piotta), Grégory Hofmann (Zug), Tino Kessler (Biel), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Valentin Nussbaumer (Davos), Théo Rochette (Lausanne), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Axel Simic (Kloten), Yannick Zehnder (ZSC Lions).

Start gegen Finnland

Das Turnier beginnt für die Schweiz am Donnerstag, 8. Februar, mit der Partie in Karlskoga (18.00 Uhr) gegen Finnland. Danach trifft das Team in Karlstad am Samstag (16.00 Uhr) auf Gastgeber Schweden und am Sonntag (12.00 Uhr) auf Tschechien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle Schweizer Partien sehen Sie kommentiert live bei SRF. Dazu zeigen wir auch die Spiele Schweden - Tschechien (8.2.), Finnland - Tschechien (10.2.) und Schweden - Finnland (11.2.) im unkommentierten Livestream.

04:59 Video Archiv: Schweiz unterliegt an Heimturnier auch Finnland Aus Sport-Clip vom 17.12.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden.