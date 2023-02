Euro Hockey Tour in Schweden

Die Schweiz verliert in Malmö gegen Tschechien auch das 3. Spiel der Euro Hockey Tour (1:2 n.V.).

Filip Chlapik von Ambri-Piotta erzielt den Siegtreffer in Überzahl.

Nach nur 12 Sekunden in der Verlängerung handelte sich Calvin Thürkauf eine folgenschwere Strafe ein. Statt 3-gegen-3 durften 4 Tschechen gegen 3 Schweizer spielen – mit fatalen Folgen. Filip Chlapik, auf Klubebene bei Ambri unter Vertrag, nutzte die Überzahl für den tschechischen Sieg. Die Schweiz blieb auch im 3. Spiel sieglos und beendet die Euro Hockey Tour in Schweden – wie schon die Ausgabe in der Schweiz – auf dem letzten Platz.

142 Minuten ohne Torerfolg

Dabei hatte Mike Künzle die Schweizer 4 Minuten vor Schluss in die Overtime gerettet. Er tat dies auf bezeichnende Art und Weise: Von der Seite näherte sich Künzle dem Tor, schielte in die Mitte für eine Hereingabe. Als er den Puck abgab, wurde dieser letztlich vom Verteidiger abgelenkt und flog über den tschechischen Schlussmann in die Maschen. Der 29-jährige Biel-Akteur gab danach im Interview zur Kenntnis: «Das war Glück, ich hatte den Pass gesucht. Den wollte ich nicht so.»

Den Schwung konnte das Team von Nati-Trainer Patrick Fischer aber nicht mitnehmen. Dabei hatte es gerade erst eine 142-minütige Durststrecke beendet. Seit Michael Foras Shorthander im 1. Spiel gegen Finnland waren die Schweizer ohne Torerfolg geblieben.

Schweiz lässt Möglichkeiten ungenutzt

Aber bereits zuvor hätten die Schweizer die Möglichkeit gehabt, das Spiel in andere Bahnen zu lenken. Zum Beispiel zum Schluss des 1. und Anfang des 2. Abschnitts, nachdem sich Lukas Klok wegen eines wüsten Fouls an Thierry Bader eine 5-Minuten-Strafe eingehandelt hatte. Wie bis in die 56. Minute fehlte den Schweizern aber die Überzeugung, um zu einem Torerfolg zu kommen.

Das 1:0 hatte Jakub Flek bereits nach 6 Minuten erzielt. Er konnte alleine auf Torhüter Sandro Aeschlimann losziehen und erwischte diesen knapp über dem linken Schoner. Ein zweiter Treffer der Tschechen durch Jiri Smejkal wurde in der 49. Minute wegen hohen Stocks aberkannt. Die Partie hätte in der regulären Spielzeit also auf beide Seiten kippen können.

So geht's weiter

Die nächste Station für die Schweizer Nationalmannschaft heisst Euro Hockey Tour Tschechien. Die Schweiz absolviert ihre 3 Spiele vom 5. bis 7. Mai. Danach folgt die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland, wo die «Eisgenossen» ihre 7 Gruppenspiele vom 13. bis 23. Mai in Riga spielen.