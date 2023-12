Die Schweiz verliert das 2. Spiel an der Euro Hockey Tour in Zürich gegen Tschechien 2:3 nach Verlängerung.

Nach 0:2-Rückstand gleichen Tyler Moy und Tristan Scherwey im Schlussdrittel aus.

In der Verlängerung schiesst Michal Kempny die Tschechen zum Sieg.

Am Sonntag trifft die Schweiz zum Abschluss des Turniers auf Finnland.

Nach zwei Dritteln war es ziemlich ruhig in der Zürcher Swiss Life Arena. Die Schweiz lag nach einem schwachen Mitteldrittel gegen Tschechien 0:2 zurück, die 2. Niederlage im 2. Spiel am Heimturnier der Euro Hockey Tour schien sich bereits wieder abzuzeichnen. Doch Patrick Fischer und seine Mannschaft hatten andere Pläne. Der Nati-Trainer fand in der 2. Drittelspause klare Worte, die sogleich Wirkung zeigten.

Die Schweizer kamen nämlich wie verwandelt aus der Kabine: 3 Minuten nach Beginn des Schlussabschnitts hätte die Gefühlslage im Schweizer Lager kaum besser sein können. Zuerst erzielte Tyler Moy in der 42. Minute im Powerplay nach schnellem Bullygewinn durch Attilio Biasca das Anschlusstor, ehe Tristan Scherwey den tschechischen Keeper Josef Korenar nach exakt 43 Minuten backhand ein zweites Mal bezwang.

Schliessen 02:09 Video Die Schweiz gleicht früh im Schlussdrittel aus Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden. 01:18 Video Rychlovsky und Tomasek sorgen für tschechische Doppelführung Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

In der Folge strotzte die Schweiz vor Spielfreude und drückte auf den Führungstreffer. Die Tschechen wirkten derweil von der Rolle, rannten der Scheibe oft hinterher und handelten sich weitere Strafen ein. Nur: Die Schweiz verpasste es, die Dominanz in weitere Tore umzumünzen. So ging die Partie beim Stand von 2:2 in die Verlängerung.

Kempny mit dem Siegtreffer

Dort avancierte Ken Jäger zum Unglücksrabe. Der Angreifer rutschte in der Rückwärtsbewegung aus und ebnete Michal Kempny damit den Weg zum Tor. Dieser konnte sich die Ecke aussuchen und schoss Tschechien mit einem präzisen Handgelenkschuss zum 3:2-Sieg.

Schliessen 00:42 Video Kempny schiesst Tschechien in der Verlängerung zum Sieg Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 01:55 Video Zusammenfassung Schweden – Finnland Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Die Schweiz bewies vor heimischem Publikum zwar Moral, steht am Schluss aber wieder sieglos da. Es ist die 6. Niederlage in Folge für Fischers Team, das an der Euro Hockey Tour weiter nicht auf Touren kommt. Am Sonntag bietet sich den Schweizern aber bereits die Chance auf Wiedergutmachung. Ab 17 Uhr bestreiten sie gegen Finnland ihr letztes Spiel am Heimturnier. Bereits ab 13 Uhr streiten sich Schweden, das am Samstag Finnland 3:2 bezwang, und Tschechien um den Turniersieg. Beide Partien können Sie live bei SRF verfolgen.