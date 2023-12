Der Schweiz missglückt der Auftakt ins Heimturnier: Gegen Schweden setzt es vor 5013 Zuschauern in Zürich eine 2:4-Niederlage ab.

Calvin Thürkauf und Andrea Glauser sorgen für die Schweizer Tore. Malte Strömwall trifft für Schweden doppelt.

Am Freitag geht es für die Schweizer mit dem Spiel gegen Tschechien weiter.

Die Schweiz kommt an der Euro Hockey Tour weiterhin nicht richtig in die Gänge. Nachdem im November in Finnland sämtliche 3 Partien verloren gingen, missglückte auch der Start ins Heimturnier. Das 2:4 war die 14. Niederlage in Folge gegen Schweden. Seit mittlerweile siebeinhalb Jahren wartet die Nati auf einen Sieg gegen «Tre Kronor».

Doppelschlag innert 57 Sekunden

Die Schweiz handelte sich eine Zweitore-Hypothek im 1. Drittel mit einem Doppelschlag innert 57 Sekunden ein. Malte Strömwall und Genfs Henrik Tömmernes trafen in der 16. und 17. Minute zur 2:0-Führung. Es sollte eine verhängnisvolle Minute für das Team von Patrick Fischer gewesen sein.

Schweiz im 2. Drittel dominant

Kurz nach dem ersten Powerplay der Gastgeber in diesem Spiel verkürzte Calvin Thürkauf, der Topskorer der National League, auf 1:2 (31.). Der Stürmer von Lugano sowie Sven Andrighetto arbeiteten nach einem Schuss von Michael Fora gut vor dem schwedischen Torhüter Lars Johansson, und Thürkauf reagierte nach dem Abpraller blitzschnell. Wie dominant die Einheimischen im Mittelabschnitt auftraten, unterstreicht das Schussverhältnis von 13:4.

00:57 Video Strömwall hat bei seinem 2. Tor leichtes Spiel Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Debüt für Biasca

Zu Beginn des letzten Drittels kassierte Mike Künzle eine unnötige Strafe, die verhinderte, dass die Schweizer den Schwung mitnahmen. In der 45. Minute gelang Strömwall mit seinem 2. Treffer des Abends zum 3:1 die Vorentscheidung. Mehr als das 2:3 durch Andrea Glauser (51.) brachten die Einheimischen danach nicht mehr zu Stande. 78 Sekunden vor dem Ende traf Lucas Wallmark zum 4:2 ins leere Gehäuse.

Und so endete das Debüt für Attilio Biasca mit einer kleinen Enttäuschung. Der 20-jährige Stürmer des EV Zug lief zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft auf.

So geht es weiter

Am Freitag trifft die Schweiz ab 18 Uhr auf Tschechien. Die Tschechen feierten zum Auftakt im sogenannten «Breakout»-Spiel in Prag einen 2:1-Erfolg über Finnland. Am Sonntag folgt ab 17 Uhr der Abschluss für die Schweizer gegen Finnland. Beide Partien werden ebenfalls live auf SRF übertragen.