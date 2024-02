Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kassiert an der Euro Hockey Tour in Schweden im zweiten Spiel die zweite Niederlage.

Gegen den Gastgeber bleibt die Equipe von Trainer Patrick Fische ohne Chance und verliert mit 2:5.

Weiter geht es für die Nati am Sonntag gegen Tschechien.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft bekam beim zweiten Auftritt an der Euro Hockey Tour in Schweden früh die Grenzen aufgezeigt. Der Gastgeber liess die Nati gar nicht erst ins Spiel kommen und sorgte bereits im Startdrittel für klare Verhältnisse:

6. Minute: Tim Heed lanciert Joakim Nygard auf der linken Seite, dieser zieht vor das Tor und erwischt Stéphane Charlin zwischen den Schonern.

Tim Heed lanciert Joakim Nygard auf der linken Seite, dieser zieht vor das Tor und erwischt Stéphane Charlin zwischen den Schonern. 14. Minute: Marcus Hardegard wird an der blauen Linie mit einem Querpass angespielt, kann mutterseelenalleine auf das Tor ziehen und Charlin in der nahen Ecke überwinden.

Marcus Hardegard wird an der blauen Linie mit einem Querpass angespielt, kann mutterseelenalleine auf das Tor ziehen und Charlin in der nahen Ecke überwinden. 20. Minute: Heed glänzt in Überzahl mit einem wunderbaren Zuspiel, Victor Ejdsell lässt Charlin aus und Oscar Lindberg schiebt zum 3:0 ein.

Schliessen 01:06 Video Nygard bricht durch und bringt Schweden in Führung Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 00:48 Video Schweden glänzt in Überzahl Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Es war ein ernüchterndes Startdrittel für die Schweiz im Allgemeinen und für Charlin im Speziellen. Der 23-Jährige wurde bei seinem Debüt im Nati-Dress von seinen Vorderleuten zu oft im Stich gelassen.

Die Mannschaft von Coach Patrick Fischer war zu Beginn des zweiten Drittels gewillt, eine Reaktion zu zeigen. Marc Marchon übertrieb es mit seinem Einsatz jedoch und wurde von den Unparteiischen nach gerade einmal 25 Sekunden im Mitteldrittel unter die Dusche geschickt. Der Klotener hatte Lindberg mit einem Check am Kopf erwischt. In der anschliessenden Unterzahl hielt die Nati gut dagegen, ehe Malte Strömwall auf 4:0 erhöhte (25.).

Schweiz mit etwas Resultatkosmetik

Spätestens dann war die Messe in Karlstad gelesen. Eine weitere Strafe gegen die Schweiz nutzten die Skandinavier durch ZSC-Legionär Jesper Fröden zum 5:0 in der 30. Minute. Ob in Überzahl oder bei numerischem Gleichstand, die Skandinavier schalteten und walteten, wie sie wollten.

Im Schlussdrittel nahmen die Schweden Tempo aus der Partie. Die Schweizer konnten derweil jeweils im Powerplay etwas Resultatkosmetik betreiben. Sven Senteler (44.) und Tino Kessler (60.) waren für den 2:5-Schlussstand besorgt.

00:22 Video Senteler trifft zum 1:5 Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Somit resultiert für die Nati nach dem 2:4 gegen Finnland vom Donnerstag die nächste Niederlage an der Euro Hockey Tour. Für die Schweiz setzen sich einige unrühmliche Serien fort: Gegen Schweden warten die Schweizer seit April 2016 auf einen Sieg, die Niederlage vom Samstag war die 15. in Folge. An der Euro Hockey Tour bleibt die Fischer-Equipe in dieser Saison weiter ohne Vollerfolg, der letzte Sieg der Nati überhaupt datiert von der Gruppenphase der letzten WM.

Schliessen 00:28 Video Senteler: «Waren immer ein Schritt zu spät» Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 01:26 Video Kessler: «Sie haben uns enorm unter Druck gesetzt» Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Finnland makellos

In der zweiten Partie vom Samstag feierte Finnland den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Gegen Tschechien, Gegner der Schweiz am Sonntag (ab 12:00 Uhr live auf SRF info), setzten sich die Nordeuropäer mit 4:2 durch.