Das Schweizer Nationalteam verliert zum Auftakt der diesjährigen Euro Hockey Tour gegen Finnland mit 2:3 n.V.

Die Nati führt bis in die 46. Minute mit 2:0, dann legen die Gastgeber einen Zahn zu und drehen die Partie.

Die Schweizer Tore erzielen Debütant Giancarlo Chanton und Fabrice Herzog.

Das Siegtor für Finnland in der Verlängerung markierte Robin Salo nach einem Abpraller beim Schweizer Hüter Stéphane Charlin. In den gesamten 71 Sekunden der Overtime waren die Schweizer kein einziges Mal an den Puck gekommen.

Die Schützlinge von Nati-Coach Patrick Fischer verloren damit ein Spiel, in dem sie über weite Strecken ebenbürtig und im 2. Drittel (mit etwas Glück) 2:0 in Führung gegangen waren:

28. Minute: Debütant Giancarlo Chanton sucht nach einem Vorstoss über links Michael Fora. Seine Hereingabe lenkt Rasmus Rissanen mit dem Schlittschuh ins eigene Tor ab.

Debütant Giancarlo Chanton sucht nach einem Vorstoss über links Michael Fora. Seine Hereingabe lenkt Rasmus Rissanen mit dem Schlittschuh ins eigene Tor ab. 38. Minute: Nach einem Schuss von Fabrice Herzog prallt der Puck vom Plexiglas hinter dem Tor zurück. Die Finnen inklusive Torhüter Harri Säteri verlieren die Übersicht. Die Scheibe springt Herzog vor den Stock – 2:0.

Schliessen 00:36 Video Chantons Hereingabe wird ins Tor abgelenkt Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 00:37 Video Dank Plexiglas: Herzog erhöht auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Chanton mit starkem Debüt

Chanton liess sich dabei einen Assist gutschreiben. Zwei Skorerpunkte für einen Verteidiger beim Nati-Debüt – das lässt sich sehen. Er sei «etwas überrascht» gewesen, als der Puck zum 1:0 ins Tor kullerte, gab der 21-Jährige in Diensten von Genf-Servette zu.

Den Vorsprung konnten die Schweizer aber nicht ins Trockene bringen. Mikko Lehtonen (46.) von den ZSC Lions und Harri Pesonen (55.) überwanden Charlin jeweils aus kurzer Distanz. Pesonen traf damit gegen seinen Klubkollegen bei den SCL Tigers. Bei beiden Gegentoren liess die Schweizer Defensive dem Gegner zuviel Raum.

Stimmen zum Spiel

Schliessen 02:15 Video Fischer: «Schade, dass wir nicht belohnt wurden» Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden. 02:15 Video Ambühl: «Müssen dranbleiben und uns steigern» Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden. 01:11 Video Herzog: «Mutig spielen und hinten keine Fehler machen» Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Positive Punkte: Boxplay und Charlin

Trotz der späten Niederlage: Die Nati zeigte einen ansprechenden Auftritt. Nach verhaltenen Startminuten konnte sie die Partie ausgeglichen gestalten, kam bald zu Torchancen (etwa durch Théo Rochette und Mike Künzle) und konnte die Finnen auch in Unterzahl neutralisieren.

Nati weiterhin mit Wappen Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die Schweizer Männer-Nati ist im 1. Spiel nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom Oktober mit dem Schweizer Wappen auf dem Dress angetreten. Das Gericht hatte dem Verband die Verwendung des geschützten Wappens verboten. Der Entscheid ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Im Tor zeigte Charlin eine gute Leistung, in Erinnerung bleibt insbesondere eine Parade gegen Mikael Ruohomaa. Bei den Finnen standen nicht weniger als 9 Akteure aus der National League im Einsatz. In Sachen Physis ging allerdings keines der beiden Teams an seine Grenzen.

Schliessen 00:28 Video Grosse Parade von Charlin Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 00:21 Video Rochette scheitert an Säteri Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

So geht es weiter

Im anderen EHT-Spiel vom Donnerstag gewann Tschechien gegen Schweden mit 5:2. Für die Nati geht es am Samstag gegen Schweden weiter (12:20 Uhr live auf SRF zwei). Letzte Saison hatte das Fischer-Team 11 von 12 Spielen der Tour verloren.