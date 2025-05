Die Schweiz feiert im letzten Spiel der Euro Hockey Tour einen Prestigesieg.

Die Nati kommt in Brünn zu einem 5:3-Erfolg über Gastgeber und Weltmeister Tschechien.

Schweden-Legionär Dominik Egli glänzt mit 2 Treffern.

Am Freitag kommt es erneut zum Duell: Die Schweiz und Tschechien stehen sich zum WM-Auftakt in Herning (DEN) gegenüber.

Die Schweizer Nationalmannschaft reist mit viel Rückenwind an die WM nach Herning. Das Team von Coach Patrick Fischer vermochte an der Euro Hockey Tor auch gegen Tschechien zu überzeugen und feierte einen 5:3-Erfolg. Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Schweden brillierte die Nati mit nicht weniger als 13 Treffern gegen Finnland und den amtierenden Weltmeister.

Doppelter Egli und kurioser Nicht-Treffer

Nach dem frühen Rückstand durch Ondrej Kovarcik (4.) drehte die Schweiz auf: Dominik Egli (12.), Simon Knak in Überzahl (22.) und erneut Egli sorgten bis Spielmitte für eine 3:1-Führung. Danach kam es zu einem Kuriosum und dem vermeintlichen Anschlusstreffer der Tschechen.

Goalie Stéphane Charlin hob das Gehäuse mit dem Schlittschuh leicht an. Der Puck schlitterte just in diesem Moment seitlich unten durch ins Tor hinein. Erst nach längerer Video-Konsultation erkannten die Schiedsrichter, dass es kein regulärer Treffer war. Kurz darauf war der Anschluss durch Michal Kovarcik dann aber Tatsache (33.).

Im Schlussabschnitt stellten Tyler Moy und Dario Rohrbach den Sieg sicher. Auch ein kapitaler Fehler von Charlin, der Tschechien zweieinhalb Minuten vor dem Ende das 3:5 bescherte, liess die abgeklärte Nati nicht aus dem Tritt bringen. Die Schweiz beendet die Euro Hockey Tour in Tschechien damit hinter Schweden auf Rang 2. Die Schweden schlugen Finnland 6:2 und feierten den 3. Sieg im 3. Spiel.

So geht es weiter

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden ist zu Ende. Die Nati reist nun mit dem WM-Kader via Prag direkt nach Herning. Bereits in 5 Tagen kommt es wieder zum Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Tschechien. Der Weltmeister und Vize-Weltmeister treffen im 1. Gruppenspiel an der WM aufeinander.

Resultate