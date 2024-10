Für die Euro Hockey Tour in Finnland (7. bis 10. November) bietet Trainer Patrick Fischer zwei Debütanten auf.

Legende: Darf erstmals Nati-Luft schnuppern Nicolas Baechler. KEYSTONE/Til Buergy

Zum Start der diesjährigen Euro Hockey Tour misst sich die Schweizer Nationalmannschaft im hohen Norden mit Weltmeister Tschechien, dem WM-Dritten Schweden sowie Gastgeber Finnland. Für die erste Standortbestimmung nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille hat Trainer Patrick Fischer 27 Spieler aufgeboten.

Erstmals dabei in der A-Nati sind zwei 21-Jährige: Verteidiger Giancarlo Chanton von Genf-Servette sowie Stürmer Nicolas Baechler von den ZSC Lions.

Das Aufgebot im Detail Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (2): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Gilles Senn (HC Ambri-Piotta) Verteidiger (10): David Aebischer (HC Lugano), Iñaki Baragano (SCRJ Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Dean Kukan (ZSC Lions), Romain Loeffel (SC Bern), Christian Marti (ZSC Lions) Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Thierry Bader (SC Bern), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Attilio Biasca (EV Zug), Enzo Corvi (HC Davos), Fabrice Herzog (EV Zug), Mike Künzle (EV Zug), Denis Malgin (ZSC Lions), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug)

Zwei neue Assistenten für Fischer

Neben Fischer stehen in Finnland Steve Hirschi, momentan Assistent bei den SCL Tigers, sowie Marco Bayer, aktueller Cheftrainer bei den GCK Lions, an der Bande. «Im Sinne der Coaching-Förderung Schweiz geben wir auch diese Saison wieder einigen Kandidaten die Möglichkeit, auf Stufe der A-Nationalmannschaft mitzuarbeiten und so internationale Erfahrungen zu sammeln», äussert sich Lars Weibel zur Nomination des Duos.