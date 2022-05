Wenn am Freitag die WM in Helsinki und Tampere beginnt, werden Romain Loeffel (Lugano), Noah Rod (Genf), André Heim (Ambri) und Mike Künzle (Biel) nicht dabei sein. Das Quartett schaffte den Sprung in Patrick Fischers WM-Kader nach den letzten Vorbereitungsspielen der Nati nicht und reiste am Montag nach Hause.

Fischers Verzicht auf Loeffel und Rod kommt überraschend. Verteidiger Loeffel war bei fünf Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen dabei. Genf-Captain Rod war an den letzten drei Titelkämpfen jeweils Teil des Kaders.

Der Blick geht nach Nashville

Im WM-Kader der Schweiz fungieren damit aktuell 25 Namen mit 3 Torhütern, 8 Verteidigern und 14 Stürmern. Die Liste ist jedoch nicht endgültig. «Unser Kader ist noch nicht definitiv zusammengestellt», erklärte Lars Weibel, Director National Teams, «aktuell beobachten wir insbesondere die Situation in der NHL und reagieren dann entsprechend kurzfristig.»

Die Augen von Fischer und seinem Staff sind dabei insbesondere auf Nashville gerichtet. Gut möglich, dass die Predators gegen Colorado ausscheiden (die Avalanche führen in der Serie mit 3:0) und Roman Josi in die finnische Hauptstadt fliegt.