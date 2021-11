Im Aufgebot für die ersten Länderspiele der Saison 2021/22 stehen 3 Torhüter, 8 Verteidiger und 13 Stürmer. «Für den Deutschland Cup setzen wir auf eine Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern», sagt Nationaltrainer Patrick Fischer.

Furrer mit Nati-Rücktritt Box aufklappen Box zuklappen Philippe Furrer hat seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Das ist insofern nur eine Formalität, als der 36-jährige Verteidiger von Fribourg-Gottéron von Nationaltrainer Patrick Fischer kaum mehr berücksichtigt worden wäre. Furrer nahm an 2 Olympischen Spielen sowie an 6 Weltmeisterschaften teil, zuletzt 2017 in Paris und Köln. Er war auch beim Gewinn der WM-Silbermedaille 2013 in Stockholm dabei.

So stehen nebst Routiniers wie Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions) oder Simon Moser (SC Bern) auch drei Rookies im Kader: Die beiden Torhüter Ludovic Waeber (ZSC Lions) und Philip Wüthrich (SC Bern) sowie Stürmer Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers) könnten in Krefeld ihr Debüt im Dress der A-Nationalmannschaft feiern. Aus dem WM-Kader von Riga 2021 stehen 9 Spieler im Kader für den Deutschland Cup.

Olympia-Winter steht an

Der Nationalmannschafts-Zusammenzug startet am Montag, 8. November im OYM in Cham. Am Mittwochnachmittag reist das Team von Fischer nach Krefeld. Die Schweiz trifft am Deutschland Cup (11. bis 14. November) in Krefeld auf die Slowakei, Deutschland und Russland. Es sind die ersten Testspiele im Hinblick auf die olympischen Spiele in Peking.