An einer Medienkonferenz sprachen Nati-Coach Fischer und Nati-Direktor Weibel über Fischers Vertragsverlängerung.

Der Zeitpunkt der Vertragsverlängerung könnte Fragen aufwerfen. Schliesslich ist die Eishockey-Nati in einer Negativspirale gefangen, hat mittlerweile 11 Spiele in Folge verloren. «Wir spürten auf dem Eisfeld Gegenwind, es war nicht immer einfach», gibt Fischer unumwunden zu.

Wenn wir die besten Spieler zusammenhaben, sind wir sehr gefährlich.

Umso stärker deutet er das Zeichen der Verbandsführung, genau jetzt seinen Vertrag zu verlängern. «Es tut sehr gut, das Vertrauen zu spüren», so Fischer. Es sei viel spekuliert worden. «Wir haben keine einfachen Monate hinter uns. Das ist nun auch ein Zeichen ans Team. Wir stehen zusammen und gehen den Weg weiter. Jetzt haben wir Ruhe.»

Legende: Sind überzeugt vom gemeinsamen Weg Lars Weibel und Patrick Fischer. Freshfocus/Claudio Thoma

Das Lehrgeld an der Euro Hockey Tour

Alles schlechtreden lassen will sich Fischer angesichts der aktuellen Resultatkrise sowieso nicht. Man müsse immer die Umstände berücksichtigen. «Wir haben 18 der letzten 21 WM-Gruppenspiele gewonnen. Wenn wir die besten Spieler zusammenhaben, sind wir sehr gefährlich.»

Dies betont auch Nati-Direktor Lars Weibel: «Wir haben zweimal den Gruppensieg an der WM geholt. Die Basis ist da.» An der Euro Hockey Tour hingegen bezahle man nun Lehrgeld, zumal man meist nicht mit dem bestmöglichen Kader habe antreten können.

«Aber wir können da viel lernen. Das bringt uns in der Entwicklung weiter, als gegen Gleichklassige anzutreten. Das ist zwar hart für uns zu verkaufen, aber wir sind hundertprozentig überzeugt von diesem Weg.»

Eine Leistungskurve muss zu sehen sein.

Der Vertrag wurde bis 2026 verlängert, dann stehen die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sowie die Heim-WM auf dem Programm. «Das ist eine riesige Motivation», so Fischer, vor allem nach der Corona-bedingten Absage der WM 2020. Er habe 1998 die Euphorie bei der Heim-WM erlebt, als man bis in den Halbfinal vorgestossen sei, «allerdings weiss ich heute noch nicht, wie».

Kein Blankoscheck für Fischer

Dass der Vertrag auch Ausstiegsklauseln beinhaltet, bestätigen beide Parteien, ohne ins Detail zu gehen. Denn bis 2026 ist es noch ein weiter Weg – und auch Fischer erhält keinen Blankoscheck. «Eine Leistungskurve muss zu sehen sein», sagt denn auch Weibel im Hinblick auf die WM 2024 in Prag.

Zwar könne man nicht immer alles an einem Rang festmachen, «doch wir haben eine Leistungskultur und sehr hohe Ziele». Damit ist das Überstehen des Viertelfinals gemeint. «Darauf arbeiten wir hin und deshalb haben wir die Weichen auch früh gestellt.»