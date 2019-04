War das 6:0 am Freitag in Siders ein Schaulaufen gewesen, wurden die Schweizer von den aggressiver spielenden Franzosen am Samstag richtig gefordert. In der Verlängerung zwangen die Gäste das Glück gar noch auf ihre Seite. Charles Bertrand traf nach 51 Sekunden zur Entscheidung.

Zuvor hatte es lange Zeit nach einem weiteren Erfolg der Schweizer ausgesehen. Zwar geriet das Team von Trainer Patrick Fischer im Startdrittel in Rückstand. Grégory Hofmann (30.) und Alessio Bertaggia (35.) konnten die Partie aber im 2. Abschnitt drehen.

Franzosen kehren dank Strafen zurück

Als Nico Hischier mit seinem 4. Treffer im 2. Länderspiel auf 3:1 erhöhte (45.), schien die Sache klar zu sein. Doch 2 Strafen kosteten die Schweizer den Sieg. Die Franzosen nutzten die beiden Überzahlsituationen aus und retteten sich in die Verlängerung. Dort belohnten sie sich für die im Vergleich zum Vortag klar verbesserte Leistung.

In der kommenden Woche testen die Schweizer in der Ostschweiz 2 Mal gegen Lettland, ehe sie am 11. Mai zum WM-Auftakt auf Aufsteiger Italien treffen.

Live-Hinweis Nach den Tests gegen Frankreich bekommt es die Schweizer Nati nächste Woche zweimal mit Lettland zu tun. Beide Partien können Sie live mitverfolgen: Freitag, 03.05., 20:00 Uhr live auf SRF zwei

Samstag, 04.05., 18:15 Uhr live auf SRF zwei

