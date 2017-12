Genazzi: Der Mann, der im Hockey-Tor schlief

Spengler-Cup-Serie: Wir stellen Ihnen Nati-Verteidiger Joël Genazzi etwas näher vor.

Joël Genazzi im Porträt 2:54 min, vom 27.12.2017

Nein, alltäglich ist Joël Genazzis Leben nicht verlaufen: Geboren in London, aufgewachsen in Dübendorf als Sohn eines Tessiners und einer Lausannerin. Erste Eishockey-Schritte mit 6 Jahren, dennoch erfolgt der Durchbruch in der NL «erst» als 23-Jähriger. Nun, mit 29 Jahren, ist der Verteidiger des HC Lausanne in der Nationalmannschaft ein sicherer Wert.

Im Porträt erzählt Genazzis Familie unter anderem:

warum dem kleinen Joël das Aufstehen um 5 Uhr morgens nichts ausmachte.

was er mit dem Eishockey-Tor anstellte, das er einst als Geschenk erhielt.

wann sein Tessiner Erbe durchschimmert.

Im Interview erläutert Genazzi:

wer ihn vom Stürmer zum Verteidiger umfunktionierte.

wie sich sein «grösster Traum» von der 1. Liga bis zur Nati entwickelte.

wo sich der Puck seines 1. WM-Tores befindet.