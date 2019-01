Tschechien verdrängte die Schweiz an der U20-WM in Vancouver mit einem Sieg gegen Dänemark noch auf Platz 4.

Die Schweizer U20-Junioren treffen an der WM in Vancouver in den Viertelfinals wie erwartet auf Schweden. Die Skandinavier sicherten sich mit einem 4:1 gegen das punktelose Kasachstan den Sieg in der Gruppe B.

Die Schweizer schlossen die Vorrunde in ihrer Gruppe im 4. Rang ab, nachdem am letzten Spieltag die Tschechen mit einem 4:0-Erfolg gegen Dänemark noch am Team von Trainer Christian Wohlwend vorbeizogen.

Kapitales Spiel am Mittwochabend

Der Viertelfinal zwischen den Schweden und den Schweizern, die sich den Einzug in die K.o.-Phase am Samstag mit einem 4:0 gegen die Dänen gesichert hatten, findet am Mittwochabend um 22:00 Uhr statt.