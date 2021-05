Das Vorbereitungsprogramm der Schweizer Nati für die WM in Lettland wird weiter gehörig durcheinandergewirbelt: Nachdem das Testspiel am Freitag gegen Frankreich abgesagt worden war, wurde 24 Stunden später auch das zweite Duell mit den Franzosen in Freiburg gestrichen. Grund dafür ist ein positiver Corona-Test beim Gegner.

Drei Vorbereitungsspiele abgesagt

Es ist die dritte Spielabsage in der WM-Vorbereitung der Schweizer. Die Partie gegen Italien war wegen Corona-Fällen beim Gegner abgesagt worden. Das Spiel vom Freitag fiel ins Wasser, weil die Franzosen zwei Tage vor den positiven Tests gegen die Italiener gespielt hatten. Nun erwischte es einen Franzosen.

Bisher zwei Siege gegen Russland

Die beiden bisher einzigen Testspiele hatten die Schweizer am letzten Wochenende gewonnen. Gegen Russland feierte die Nati einen 3:1- respektive einen 1:0-Sieg.

Die WM beginnt für das Team von Patrick Fischer am 21. Mai. Gegner in der Gruppe A sind neben den Russen Schweden, die Slowakei, Belarus, Tschechien, Dänemark und Grossbritannien.