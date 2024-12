Legende: Könnte zum jüngsten U20-WM-Teilnehmer seit 24 Jahren avancieren Jonah Neuenschwander. Imago Images/Fabrice De Gasperis

Bekanntermassen wird es an der U20-WM in Kanada nur so von Spielerscouts, besonders von NHL-Klubs, wimmeln. Schliesslich will man die vielversprechendsten Talente auf dem Radar haben.

So manch einer dieser Scouts wird seine Augen auch auf Jonah Neuenschwander richten. Der erst 15-jährige Bieler hat den letzten Kaderschnitt überstanden und figuriert im 23 Akteure umfassenden Kader von Trainer Marcel Jenni.

Jonah Neuenschwander winkt Rekord Box aufklappen Box zuklappen Weil im Verlauf des Turniers noch ein Spieler aus dem Kader gestrichen werden muss, ist ein Einsatz von Jonah Neuenschwander noch nicht garantiert. Sollte der 15-Jährige aber auflaufen, würde er zum jüngsten Schweizer Spieler an einer U20-WM avancieren. International wäre er der jüngste Spieler seit 24 Jahren.

National-League-Debüt im November

Verdient hat sich Neuenschwander die Nomination mit einem kometenhaften Aufstieg. Letzte Saison spielte der Stürmer noch für die U17-Elit des EHC Biel, ehe er auf die aktuelle Spielzeit hin in die U20 wechselte. Seine guten Leistungen sowie das grosse Verletzungspech im Fanionteam der Seeländer führten dazu, dass Neuenschwander am 26. November seine National-League-Premiere feierte. Inzwischen hat der Jungspund 5 Partien in der höchsten Liga absolviert.

Ursprünglich plante Swiss Ice Hockey die U20-WM ohne Neuenschwander. Dessen rasante Entwicklung führten beim Verband jedoch zu einem Umdenken.