Legende: Will mit seinem Team eine Reaktion zeigen Nati-Trainer Patrick Fischer. Freshfocus/Claudio Thoma

Nach dem enttäuschenden Auftakt zur Euro Hockey Tour im November in Finnland mit 3 Niederlagen ist in Zürich Wiedergutmachung angesagt. «Wir haben sicherlich das spielerisch stärkere und erfahrenere Team im Aufgebot als in Tampere», so Trainer Patrick Fischer in einer Mitteilung des Verbandes.

Entscheidend seien die Spielfreude und der Wille zum Gewinnen. Entsprechend finden sich im Aufgebot keine Neulinge. Gespielt wird am übernächsten Donnerstag gegen Schweden, am Samstag gegen Tschechien und am Sonntag gegen Schweden.

03:50 Video Archiv: Die Schweiz verliert in Finnland gegen Tschechien Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 50 Sekunden.

Quintett rückt am Donnerstag ein

Der Grossteil der Spieler rückt am Montag ein und trainiert bis am Mittwoch. Am Donnerstag stossen die Akteure der Champions-League-Viertelfinalisten Rapperswil-Jona (David Aebischer und Tyler Moy) sowie Genf-Servette (Robert Mayer, Tim Berni und Tanner Richard) dazu.

Änderungen gibt es im Trainerstaff. Da der Assistent Tommy Albelin die U20-Nati auf die WM vorbereitet, wird Fischer von SCL-Tigers-Coach Thierry Paterlini und Patrick Schöb, Coach der U18-Nati, unterstützt.

Schweizer Aufgebot für die Euro Hockey Tour in Zürich Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Leonardo Genoni (Zug), Robert Mayer (Genève-Servette), Joren van Pottelberghe (Biel).



Verteidiger (10): David Aebischer (Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genève-Servette), Michael Fora (Davos), Lukas Frick (Lausanne), Tobias Geisser (Zug), Andrea Glauser (Lausanne), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan (ZSC Lions), Romain Loeffel (Bern), Christian Marti (ZSC Lions).



Stürmer (15): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (Davos), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Marco Lehmann (Bern), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne), Tanner Richard (Genève-Servette), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Dario Simion (Zug), Calvin Thürkauf (Lugano).