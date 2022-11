Anders als bei früheren Aufgeboten für Turniere im November stehen dieses Mal für die Euro Hockey Tour nicht primär die jüngeren Spieler im Fokus. Nati-Headcoach Patrick Fischer setzt für die Spiele gegen Finnland, Schweden und Tschechien auf ein Kader mit internationaler Erfahrung.

Einige «verdiente Spieler» aussortiert

Gleichzeitig will Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel den begonnenen Umbruch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2026 und die Heim-WM im gleichen Jahr weiter vorantreiben. «Das hat leider auch zur Folge, dass einige verdiente Spieler nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen werden», sagt Weibel. Im Vergleich zur WM im Frühling fehlt neben den NHL-Spielern zum Beispiel Tristan Scherwey (SCB).

Das Team trifft sich am Montag, 7. November, für eine letzte Trainingseinheit in der Schweiz in Kloten. Am Dienstagmorgen fliegt die Mannschaft nach Helsinki und reist von dort weiter an den Turnierort Turku. Dort stehen zwischen dem 10. und 13. November Duelle mit Finnland, Schweden und Tschechien an.

Das Aufgebot für die Euro Hockey Tour Box aufklappen Box zuklappen Tor (2): Sandro Aeschlimann (Davos), Leonardo Genoni (Zug). Verteidigung (8): Santeri Alatalo (Lugano), Dominik Egli (Davos), Patrick Geering (ZSC Lions), Tobias Geisser (Zug), Roger Karrer (Genf-Servette), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Mirco Müller (Lugano). Sturm (15): Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (Davos), Nando Eggenberger (Rapperswil-Jona Lakers), Gaëtan Haas (Biel), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Inti Pestoni (Ambri-Piotta), Vincent Praplan (Genf-Servette), Damien Riat (Lausanne), Noah Rod (Genf-Servette), Dario Simion (Zug), Calvin Thürkauf (Lugano).