Sie träumten von einer Medaille und schieden mit 0 Punkten aus 4 Spielen aus. Die U20-WM in Edmonton wurde für die Schweizer zur herben Enttäuschung. Nach dem 4:5 im Alles-oder-nichts-Spiel gegen Deutschland verpasste die Nati nach 4 Jahren erstmals wieder die Viertelfinals. Immerhin gibt es in diesem Jahr keinen Absteiger.

Nach 18 Minuten schon 0:3 hinten

Das Team von Marco Bayer hätte einen Sieg nach 60 Minuten benötigt, lag indes schon nach 18 Minuten mit 0:3 zurück. Die Deutschen benötigen für die 3 Treffer bloss 7 Torschüsse. Beim 1:0 (5.) erwischte John Peterka den Schweizer Keeper Thibault Fatton mit einem «Buebetrickli». Beim 2:0 (10.) liess Tim Stützle Verteidiger Cédric Fiedler alt aussehen. Das 0:3, das erneut Peterka erzielte, kassierten die Schweizer in doppelter Unterzahl. Stützle traf beim 4:0 (34.) ebenfalls zum 2. Mal in dieser Partie.

An Einsatz mangelte es den Schweizern nicht. Sie kamen auch in den ersten 2 Dritteln zu einigen guten Chancen, gingen aber fahrlässig mit diesen um. In der 27. Minute beispielsweise hatte Stefano Bottini das leere Tor vor sich, zunächst traf er jedoch den Puck nicht, dann scheiterte er am deutschen Goalie Florian Bugl.

0:4 stand es auch noch 10 Minuten vor dem Ende, ehe es die Schweizer mit 4 Toren noch kurzzeitig spannend machten. Das 4:5 durch Simon Knak fiel jedoch erst 24 Sekunden vor dem Ende. Die Schweiz hätte für die Viertelfinals 2 weitere Treffer benötigt.

«Ich sagte ihnen nach dem 1. Drittel, dass sie endlich den Finger aus dem Arsch nehmen sollen. Danach spielten wir gut», bilanzierte Bayer. «Ich bin nicht der Typ mit der Peitsche, aber das brauchte es wahrscheinlich.» Vielleicht wäre es besser gewesen, den Spielern schon im Duell gegen die Slowakei (0:1) das Messer an den Hals zu setzen, so der Coach. «Ich werde meine Lehren daraus ziehen.»

Stützle und Peterka überragend

Der Schweiz fehlte es in Edmonton an individueller Klasse. Diese hatte Deutschland mit dem Sturm-Trio Stützle, Peterka und Florian Elias. Erstere beiden liessen sich gegen die Schweizer je fünf Skorerpunkte gutschreiben - Stützle war im NHL-Draft im Herbst als Nummer 3 gezogen worden, Peterka als Nummer 34. Das Trio erzielte in der Vorrunde nicht weniger als 12 der 14 Tore der Deutschen.