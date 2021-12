Nationaltrainer Patrick Fischer hat für das Heimturnier der Nati in Visp 22 Spieler aufgeboten.

Mit 7 WM-Teilnehmern an die Olympia-Hauptprobe

Länderturnier in Visp

Am 16. und 17. Dezember gilt es für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ernst: Sie bestreitet in Visp die letzten zwei Vorbereitungsspiele vor dem Saison-Highlight – den Winterspielen in Peking im Februar 2022.

Im Kader für das Vierländerturnier figurieren 22 Spieler, darunter mit den Torhütern Reto Berra (Gottéron) und Leonardo Genoni (Zug), den Verteidigern Fabian Heldner (Lausanne) und Romain Loeffel (Lugano) sowie den Stürmern Christoph Bertschy (Lausanne), Fabrice Herzog (Zug) und Tristan Scherwey (SCB) auch 7 Spieler aus dem WM-Aufgebot von vergangenem Frühling in Riga.

Keine Spieler vom Deutschland Cup

Damit Naticoach Patrick Fischer im Hinblick auf Olympia viele potenzielle Kandidaten sichten kann, steht kein Spieler im Aufgebot für Visp, der zuvor im November am Deutschland Cup im Einsatz stand.

Die Schweiz trifft am 16. Dezember auf Lettland. Tags darauf, duellieren sich je die beiden Sieger und Verlierer der Startpartien. Mögliche Schweizer Gegner sind dann die Slowakei oder Norwegen.