«Auch wenn es schwer fällt, es gibt Entscheide im Leben, die muss man akzeptieren», schreibt Raphael Diaz auf Instagram. Gemäss den Freiburger Nachrichten sei ihm am Sonntag von Nati-Coach Patrick Fischer mitgeteilt worden, dass dieser in Zukunft ohne den Routinier plane, weil er das Team verjüngen wolle. Am Montag fehlte dann auch der Name von Diaz im aktualisierten WM-Aufgebot von Fischer.

Ich habe die Schweiz mit Leidenschaft, Stolz und Ehre repräsentiert

«Natürlich war ich sehr überrascht und enttäuscht. Nach dem Saisonende mit Gottéron hatte ich mich bereits auf die WM gefreut und auf die Nati fokussiert», meinte Diaz. Bei den Olympischen Spielen in Peking im Februar hatte der 36-Jährige die Nationalmannschaft noch als Captain angeführt.

Diaz spielte seit 2008 in der Nationalmannschaft, seit 2017 gar mit dem «C» auf der Brust. Er hat mit der Schweiz an 4 Olympischen Spielen und 8 Weltmeisterschaften teilgenommen. 2013 und 2018 gehörte er zum Team, das WM-Silber gewann. «Ich habe die Schweiz mit Leidenschaft, Stolz und Ehre repräsentiert», fügte er an.