Roman Josi muss sich nach einem in der NHL erlittenen Check untersuchen lassen und reist nicht nach Riga an die WM.

Nach Check und Out in der NHL

Legende: Mit Nashville ausgeschieden Captain Roman Josi. imago images

In der Nacht auf Donnerstag hat es in der NHL auch Nashville erwischt: Die Predators verloren die Playoff-Serie gegen Carolina mit 2:4 und schieden aus. Sofort drängte sich die Frage auf, ob Preds-Captain Roman Josi nun an die Eishockey-WM in Riga nachrücken würde.

Die Antwort lautet: Nein. Wie der Schweizer Eishockeyverband mitteilt, weist Josi nach einem im letzten Spiel erlittenen Check Symptome einer Hirnerschütterung auf. Diese müssten nun untersucht werden. Zudem spielte der Verteidiger bereits zuvor mit einer leichten Verletzung am Oberschenkel.

Frick füllt Lücke

Fit hätte es Josi wohl auf einen möglichen Halbfinal geschafft – und der Berner wäre gemäss dem Verband auch willig gewesen, die Schweizer Nati in Riga zu unterstützen. Ob er die Freigabe seines Klubs überhaupt erhalten hätte, ist allerdings nicht sicher.

Die Schweiz wird nun Verteidiger Lukas Frick vom Lausanne HC definitiv nachmelden.