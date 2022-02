Wie Swiss Ice Hockey in einer Medienmitteilung schreibt, wurde bei den regelmässigen Corona-Tests Christian Marti positiv auf Covid-19 getestet. Der Verteidiger der ZSC Lions muss das Camp deshalb verlassen. Um auf beiden Seiten kein zusätzliches Risiko einzugehen, hat sich der Verband in Absprache mit Hockey Canada dazu entschieden, das Testspiel vom Dienstag abzusagen.

Ersatz noch unbekannt

Damit fällt der letzte Test vor der Abreise zu den Olympischen Spielen für beide Equipen ins Wasser. Wer als Ersatz für Marti ins Team nachrücken soll, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Das Schweizer Olympia-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug).



Verteidiger (7): Santeri Alatalo (HC Lugano), Raphael Diaz (Fribourg-Gottéron), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Romain Loeffel (HC Lugano), Mirco Müller (HC Lugano), Ramon Untersander (SC Bern), Yannick Weber (ZSC Lions).



Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Denis Malgin (ZSC Lions), Simon Moser (SC Bern), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Dario Simion (EV Zug), Calvin Thürkauf (HC Lugano), Joël Vermin (Genève-Servette HC).

Der Fahrplan für Olympia bleibt unverändert: Das Team von Patrick Fischer fliegt am Mittwochabend in Richtung China und landet am Donnerstag in Peking. Die Spiele werden am kommenden Freitag offiziell eröffnet, das Eishockey-Turnier der Männer beginnt für die Schweiz am Mittwoch, 9. Februar mit dem Startspiel gegen die russische Auswahl. Danach folgen die Partien gegen Tschechien und Dänemark.

