Nach den ernüchternden Auftritten und dem vorzeitigen Out der Schweiz an der U20-WM in Edmonton zieht der Coach Bilanz.

Das Verpassen der Viertelfinals ist umso bitterer, weil die Schweizer U20-Nati mit der Slowakei (0:1) und Deutschland (4:5) auf 2 Gegner traf, die in Reichweite lagen. «Das Startspiel (gegen die Slowakei) haben wir verhauen, in den nächsten beiden Partien (gegen Kanada und Finnland) konnten wir nicht gross zulegen, gegen Deutschland kam die Reaktion zu spät», sagte Trainer Marco Bayer gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wir hätten uns mehr zutrauen müssen.

«Wir wussten von Anfang an, dass wir nicht die talentierteste Mannschaft haben», so Bayer weiter. Umso wichtiger wären die vorgesehenen Testspiele gegen die USA und Schweden gewesen, stattdessen trafen die Schweizer vor der WM einzig auf Aufsteiger Österreich (3:2). «Diese 2 Partien fehlten uns. Sie hätten diesem Team extrem gutgetan, damit die Spieler erfahren, was sie erwartet. Das soll aber keine Ausrede sein. Wir hätten uns mehr zutrauen müssen.»

Niveau in Juniorenligen ein Problem

Man müsse nun aufzeigen, in welchem Bereich man ansetzen kann, damit so etwas in den nächsten Jahren nicht noch einmal passiert. Fakt ist, dass das Niveau in den Schweizer Juniorenligen zu wenig gut ist. Die Spieler finden dort im Vergleich zu einer U20-WM deutlich mehr Raum und Zeit vor. Das wirkt sich auf internationalem Niveau negativ aus und war mit ein Grund für die offensive Harmlosigkeit.

Legende: Erlebten in Edmonton eine Enttäuschung Marco Bayer und die Schweizer U20-Nati. Freshfocus

Eine Möglichkeit wäre für Bayer, die U20-Nati wie schon einmal in die Swiss League zu integrieren. «Tatsache ist, dass wir uns hinterfragen müssen, um wieder einen Schritt vorwärts zu machen», präzisiert der Trainer. «Schlechte Zeiten sind immer eine Chance, und wir haben unseren Zenit noch lange nicht erreicht.»

Unsere Vision bleibt, in den nächsten Jahren eine Medaille zu gewinnen. Das treibt uns an.

Ein Problem ist, dass nur wenig junge Spieler in der National League zum Einsatz kommen. Von der aktuellen Equipe bestritten in dieser Saison einzig Rocco Pezzullo (Ambri-Piotta) und Simon Knak (Davos) mehr als 10 Partien in der höchsten Liga. Mit der vorgesehenen Erhöhung auf 10 Ausländer wird die Situation in der Schweiz diesbezüglich sicher nicht besser.

Bayer bleibt für die Zukunft dennoch optimistisch. 13 Spieler aus dem Schweizer Team können auch an der nächsten U20-WM teilnehmen. «Die wissen nun, was sie erwartet. Wir werden Ende 2021 anders aus den Startlöchern kommen», ist Bayer überzeugt. «Unsere Vision bleibt, in den nächsten Jahren eine Medaille zu gewinnen. Das treibt uns an.»