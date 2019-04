Nashville erteilt die Freigabe: Roman Josi und Yannick Weber sind an der WM mit der Schweizer Nati am Start.

Roman Josi und Yannick Weber haben von den Nashville Predators die Freigabe für eine Teilnahme an der WM erhalten. Dies bestätigte der Schweizerische Eishockey-Verband SIHF am Freitagnachmittag via Twitter. Wann genau die beiden NHL-Söldner zur Equipe von Patrick Fischer stossen, ist noch nicht klar. Die WM findet vom 10. bis 26. Mai in der Slowakei statt.

Josi und Weber waren Anfangs Woche überraschend mit den Predators in der 1. Runde der NHL-Playoffs gegen die Dallas Stars ausgeschieden.