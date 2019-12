Mehr aus dieser Rubrik

Die Schweiz demütigt Russland mit 8:2 und gewinnt das Vierländerturnier in Visp.

Überragender Mann auf dem Eis ist Romain Loeffel mit 4 Treffern.

Im letzten Drittel zieht die Schweiz mit 4 Toren in 5 Minuten auf 7:0 davon.

Was für ein Auftritt von der Schweizer Nationalmannschaft: Gleich mit 8:2 demütigte das Team von Patrick Fischer die Russen und holte in überragender Manier den Sieg beim Vierländerturnier in Visp.

Die Stimmen zum Spiel:

Vor einem Monat hatte die Schweiz am Deutschland Cup in Krefeld gegen die Russen noch eine 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen kassiert – das Turnier aber dennoch gewonnen. Nun nahm die Fischer-Equipe eindrücklich Revanche. Für die Schweiz fand damit auch eine Negativserie ein Ende: Es war der erste Sieg über die Russen nach zuletzt 8 Niederlagen in Folge.

Die grosse Loeffel-Show

Zwischen der 47. und 52. Minute setzte die Schweiz zum Schaulaufen an. Mit 4 Treffern zog die Nati auf 7:0 davon. Es war zugleich auch die grosse Show des Romain Loeffel. Der Lugano-Verteidiger traf in diesen 5 Minuten dreimal. Loeffel hatte zudem schon in der 13. Minute das 2:0 besorgt. Es war das erste Mal überhaupt, dass Loeffel in einem Spiel 3 oder mehr Tore geschossen hat.

Die Schweiz hatte die Partie in Visp von A bis Z im Griff. Mit einem starken Startdrittel und den Toren von Thomas Rüfenacht (8.) und Loeffel legte die Fischer-Equipe den Grundstein zum Sieg. Im Mittelabschnitt traf Vincent Praplan zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung.

Dreimal die Torumrandung getroffen

Und es hätten noch mehr Tore werden können. Doch die Abschlüsse von Sven Andrighetto, Tristan Scherwey und Noah Rod landeten an der Torumrandung. Nach einem kurzen Durchhänger, welcher den Russen die beiden Tore ermöglichte (53./54.), setzte Scherwey 20 Sekunden vor dem Ende den Schlusspunkt.

Bestnoten verdiente sich auch Melvin Nyffeler. Der Torhüter, der für Reto Berra nachnomniert worden war, zeigte einige starke Paraden und durfte bis 7 Minuten vor dem Ende von seinem 1. Shutout im 3. Länderspiel träumen.

Norwegen schlägt die Slowakei

Rang 3 sicherte sich Norwegen, das im 1. Spiel gegen die Schweiz chancenlos geblieben war (0:5). Die Norweger schlugen die Slowakei überraschend deutlich mit 4:1.

Prospect Games in Herisau und Olten Die nächsten beiden Länderspiele im Februar gegen Deutschland finden in Herisau (am Donnerstag, 6. Februar) und in Olten (am Freitag, 7. Februar) statt. Sowohl die Schweiz wie Deutschland werden für diesen Zusammenzug U23-Auswahlen aufbieten (Prospect Games). Anspielzeit ist jeweils um 20:15 Uhr.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.12.2019, 19:30 Uhr