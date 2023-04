Legende: Verstärkt Fischers Team Tim Berni (Archiv). Freshfocus/Urs Lindt

Cut vor der 3. WM-Vorbereitungswoche

Nach den ersten zwei Vorbereitungswochen der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft auf die WM in Riga (ab 12. Mai) kommt es zu grösseren Veränderungen im Team. 7 neue Spieler kommen hinzu, während 8 Akteure das Team von Patrick Fischer verlassen müssen. Ab Dienstag neu dabei sind: Torhüter Leonardo Genoni (EV Zug), die Verteidiger Tobias Geisser (EV Zug) und Dean Kukan (ZSC Lions) sowie die Stürmer Fabrice Herzog (EV Zug), Sven Senteler (EV Zug) und Dario Simion (EV Zug). Ebenfalls am Dienstag zum Team stossen wird NHL-Spieler Tim Berni von den Columbus Blue Jackets, während Janis Moser (Arizona Coyotes) ab Woche 4 mitwirken wird. Noch offen ist die Teilnahme von Roman Josi. Beim Captain der Nashville Predators sind aufgrund einer Hirnerschütterung noch medizinische Abklärungen notwendig.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Länderspiele der Schweiz gegen Lettland am Freitag (ab 18:15 Uhr) und Samstag (ab 15:50 Uhr) jeweils live auf SRF zwei und in der Sport App.

Resultate Übersicht Testspiele Übersicht Testspiele

U18-WM: Schweiz mit 5:1-Sieg gegen Lettland

An den U18-Weltmeisterschaften in Basel und Ajoie hat die Schweiz im 3. Spiel den 2. Sieg gefeiert. Gegen Lettland gewann die Nati mit 5:1. Zum Mann des Spiels avancierte Leo Braillard mit zwei Treffern. In der Tabelle steht die Schweiz eine Runde vor Schluss auf dem 3. Rang. Am Dienstag steht in der St. Jakob Arena das letzte Gruppenspiel gegen Leader USA an.