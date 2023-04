Legende: Hier für einmal gegen statt für «Gelbblau» HCD-Goalie Sven Aeschlimann im Rahmen der Euro Hockey Tour gegen Schweden. Maxim Thore/freshfocus

Aeschlimann und Marti ergänzen Nati

Patrick Fischer hat nach der ersten Vorbereitungswoche im Hinblick auf die WM in Riga und Tampere (12. bis 28. Mai) sein Kader um zwei weitere Akteure ergänzt. Davos-Goalie Sandro Aeschlimann und ZSC-Verteidiger Christian Marti schliessen sich ab Dienstag der Nati an. Verlassen muss Fischers Equipe trotz der beiden Testspielniederlagen gegen die Slowakei niemand. «Die Chemie stimmt», lässt sich der Headcoach in einem Communiqué zitieren, «alle haben in den letzten Tagen hart und motiviert trainiert. Deshalb möchte ich alle Spieler noch eine weitere Woche mit an Bord haben.» Am 21. und 22. April steht je ein Testspiel gegen Frankreich auf dem Programm. In der dritten Vorbereitungswoche sollen weitere Spieler der National-League-Halbfinalisten aufgeboten werden.