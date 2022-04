Legende: Gehört zum Quartett, das die Nati verlassen muss Melvin Nyffeler. Pascal Muller/freshfocus

WM-Vorbereitung: Vier Spieler gehen, drei kommen

Goalie Melvin Nyffeler sowie die Stürmer Joshua Fahrni, Luca Fazzini und Jason Fuchs müssen die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft vor der dritten WM-Vorbereitungswoche verlassen. Dafür stossen wie bereits vorgängig angekündigt Fribourgs Goalie Reto Berra sowie die beiden Davoser Stürmer Andres Ambühl und Enzo Corvi zur Mannschaft von Nationalcoach Patrick Fischer. Die drei Olympia-Teilnehmer hatten nach dem Playoff-Out ihrer Klubs eine Woche Pause erhalten. In der dritten Vorbereitungswoche stehen zwei Testspiele gegen Lettland in Weinfelden im Programm (am Samstag und Sonntag).

02:08 Video Archiv: Schweizer Nati gelingt Revanche gegen Deutschland Aus Sport-Clip vom 23.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Drei HCD-Nachwuchsspieler erhalten ersten Profivertrag

Der HC Davos stattet die Eigengewächse Gian-Marco Hammerer, Nino Russo und Tim Minder mit Profiverträgen ab kommender Saison aus. Die zwei Stürmer und der Verteidiger werden im Sommer das Training mit der ersten Mannschaft aufnehmen und in der nächsten Meisterschaft beim HC Davos oder bei einem Partnerteam in der Swiss League eingesetzt.