Legende: Revanchegelüste Die Nati erhält an der WM 2022 gegen Deutschland die Chance, sich für das Viertelfinal-Out in Riga zu rehabilitieren. Keystone

Nati gegen Deutschland und Kanada

Die Schweiz wird an der kommenden Weltmeisterschaft 2022 in Finnland wie bereits vorgängig an den Olympischen Spielen in Peking in der Gruppenphase auf Deutschland treffen. Der Erzrivale und Viertelfinal-Bezwinger von Riga ist bei der WM ab Mitte Mai in Helsinki einer der Gegner in der Gruppe mit Weltmeister Kanada, Russland, der Slowakei, Dänemark, Kasachstan und Italien. Die Weltrangliste ist massgebend für die Einteilung der WM- und die Olympia-Gruppen. Die Schweiz belegt derzeit Platz 8.

Gruppeneinteilung WM 2022 Gruppe A (in Helsinki) Gruppe B (in Tampere) Schweiz Finnland Kanada USA Russland Tschechien Deutschland Schweden Slowakei Lettland Dänemark Norwegen Kasachstan Belarus Italien Grossbritannien

Bereits seit Sonntag ist klar, dass die Mannschaft von Patrick Fischer im Februar an den Winterspielen in Peking in der Vorrunde auf Finnland und Deutschland treffen wird. Der dritte Gegner ist noch offen.