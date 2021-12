Schweiz mit 2. Sieg bei Dreiländerturnier

Nach den Männern haben auch die Schweizer Hockeyfrauen bei der Olympia-Hauptprobe ihr Heimturnier gewinnen können. Die Schweizerinnen besiegten Deutschland am Sonntag mit 6:1, nachdem sie am Samstag bereits gegen Schweden erfolgreich waren. In der letzten Partie vor der Abreise nach Peking Anfang Februar tat sich das Team von Colin Muller allerdings lange schwer. Ein Doppelschlag innerhalb von 20 Sekunden in der 46. Minute von Laura Zimmermann und Alina Müller vom 1:0 zum 3:0 bedeutete die Vorentscheidung. Sarah Forster bestritt gegen Deutschland ihr 200. Länderspiel.