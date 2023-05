Legende: Verstärkt Fischers Team Servettes Meistergoalie Robert Mayer. Freshfocus/Martin Meienberger

Vier Genfer Meisterspieler im WM-Kader

Das Schweizer Aufgebot für die Eishockey-WM in Riga und Tampere (ab 12. Mai) nimmt weiter Formen an. Nach den beiden Testspielen gegen Lettland rücken 8 Spieler neu ins Kader, während 5 Akteure das WM-Camp verlassen. Für die bevorstehenden Testspiele gegen Schweden (4.5.), Finnland (6.5.) und Tschechien (7.5.) im Rahmen der Euro Hockey Tour stossen von Meister Genf-Servette Robert Mayer, Roger Karrer, Marco Miranda und Tanner Richard ins Team. Von Vize-Meister Biel wurden Joren Van Pottelberghe, Gaëtan Haas und Mike Künzle aufgeboten. Bereits seit letzter Woche ist bekannt, dass am Dienstag auch NHL-Spieler Janis Moser von den Arizona Coyotes zum Team stossen wird. Nicht mehr dabei sein werden Sandro Aeschlimann, Connor Hughes, Dominik Egli, Dario Meyer und Sandro Schmid.

02:52 Video Archiv: Schweiz muss sich Lettland 1:5 beugen Aus Sport-Clip vom 29.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

Resultate Übersicht Testspiele Übersicht Testspiele

Ex-SCB-Trainer Söderholm übernimmt in München

Toni Söderholm, zuletzt Trainer im SC Bern, hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Finne tritt bei RB München wie erwartet die Nachfolge von Meistertrainer Don Jackson an, der seine Karriere beendet. Für den 45-Jährigen ist eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte zurück. In der Saison 2015/16 feierte er mit den Münchnern als Spieler den ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Anschliessend wechselte er in den Trainerstab der Organisation, ehe er 2019 zum deutschen Nationaltrainer aufstieg. Im vergangenen November folgte der Wechsel zum SCB. Nach dem Ausscheiden in den Playoff-Viertelfinals entschieden sich der Klub und Söderholm im April trotz weiterlaufendem Vertrag die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden.