Legende: Die Rockets bleiben Aus den Ticino Rockets werden die Bellinzona Rockets. KEYSTONE / Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Aus Ticino Rockets wird Bellinzona Rockets

Die Swiss League besteht auch in der kommenden Saison aus zehn Mannschaften. Die Ticino Rockets spielen neu in Bellinzona und ändern ihren Namen in Bellinzona Rockets. «Das ermöglicht uns nun, die Planung für die anstehende Saison umgehend zu finalisieren», sagte Patrick Bloch, CEO von Swiss Ice Hockey. Bislang mussten aufgrund der unklaren Ausgangslage verschiedene Eventualplanungen gemacht werden.