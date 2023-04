Legende: Avancierte zum Matchwinner Ryan Leonard. imago images/Archiv

U18-WM: USA mit «Stängeli» gegen die Schweiz

An den U18-Weltmeisterschaften in Basel und Ajoie setzte es für die Schweiz eine Klatsche ab. Die Mannschaft von Trainer Marcel Jenni unterlag den USA im letzten Gruppenspiel gleich mit 0:10. Die US-Amerikaner gingen schon nach 15 Sekunden durch Drew Fortescue in Führung, zur ersten Drittelspause stand es 4:0. Ryan Leonard glänzte mit drei Toren und zwei Assists. Somit beendet die Schweiz die Gruppe B auf dem dritten Rang und trifft im Viertelfinal entweder auf Kanada oder auf Tschechien.