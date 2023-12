Calvin Thürkauf spielt bisher eine herausragende Saison. Der Captain des HC Lugano erzielte in 30 Partien 16 Tore für die Tessiner und lieferte zudem 20 Assists. Mit 36 Skorerpunkten ist der 26-jährige Stürmer Topskorer der National League.

Seine ausgezeichnete Form will Thürkauf in dieser Woche auch bei der Schweizer Nationalmannschaft unter Beweis stellen. Die Vorfreude auf das zweite Turnier der Euro Hockey Tour in Zürich ist gross. Zum einen, weil die Nati vor heimischem Publikum antreten wird. Zum anderen, weil er mit dem Team eine Reaktion auf die enttäuschenden Resultate beim EHT-Turnier in Finnland zeigen will.

Die Intensität über 60 Minuten hat uns ein bisschen gefehlt. Das müssen wir ändern und voll durchziehen.

Im November verlor die Schweiz gegen Finnland, Schweden und Tschechien alle drei Partien. Auch Thürkauf konnte seine Torgefährlichkeit nicht ausspielen. Einzig beim 3:4 gegen die Schweden gelang ihm ein Treffer. «Es war ein enttäuschendes Turnier. Dieses Mal wollen wir es besser machen. Wir sind auf einem guten Weg, haben bisher gut trainiert», analysiert Thürkauf.

01:41 Video Am Heimturnier ist Wiedergutmachung angesagt Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Der Center weiss auch, was in den Spielen in Finnland ein Problem bei den Schweizern war. «Die Intensität über 60 Minuten hat uns ein bisschen gefehlt, wir hatten diese dort nur etwa während 40 Minuten. Das müssen wir ändern und voll durchziehen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Spiele der Euro Hockey Tour in Zürich live bei SRF. Die Schweiz steht wie folgt im Einsatz: Donnerstag, 14.12., 19:45 Uhr: Schweden – Schweiz

Samstag, 16.12., 18:00 Uhr: Schweiz – Tschechien

Sonntag, 17.12.,17:00 Uhr: Schweiz – Finnland

Heim-Fans als grosser Ansporn

Die Motivation ist bei Thürkauf und seinen Teamkollegen gross. Ein Heimturnier sporne natürlich zusätzlich an. «Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wir wollen vor den eigenen Fans eine gute Figur abgeben.» Er selbst werde wie in jedem Spiel für die Nationalmannschaft mit viel Stolz auftreten und sein Bestes geben.

Mit guten Leistungen in den EHT-Turnieren und in der Liga will sich Thürkauf für die WM empfehlen. Die letzten Titelkämpfe hatten für ihn frühzeitig ein Ende genommen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Norwegen verletzte er sich an der Schulter und musste nach Hause reisen. «Ich habe das gut verarbeitet und will jetzt wieder mit Vollgas angreifen. Ende Saison sehe ich dann, ob ich wieder dabei bin.»