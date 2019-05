Das Schweizer Nationalteam für die WM in der Slowakei gewinnt weiter an Stärke. Nach dem Out gegen San Jose schliesst sich Colorado-Stürmer Sven Andrighetto der Mannschaft von Patrick Fischer an. Der 26-Jährige hatte 2018 dem Silber-Team angehört und bei der Final-Niederlage gegen Schweden als einziger Schweizer seinen Penalty verwandelt.

Noch sind kleinere Details zu klären: So arbeite Swiss Ice Hockey «mit Hochdruck am Release und an einer Versicherungslösung» für Andrighetto. Nach 64 Spielen in der Regular Season kam der Zürcher in den Playoffs nur noch zu 5 kürzeren Einsätzen und war zuletzt regelmässig überzählig. Dementsprechend dürfte Andrighetto noch frisch sein.

Kukan verzichtet

Nicht in die Slowakei reist hingegen Dean Kukan. Der Verteidiger der Columbus Blue Jackets fühle sich «nach dieser Saison nicht in der Verfassung, um die Nati an der WM zu unterstützen», liess die SIHF verlauten.