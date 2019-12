An der U20-WM in Tschechien stehen die Schweizer Eishockey-Junioren bereits als Viertelfinalisten fest.

Legende: Vorzeitig im WM-Viertelfinal Die Mannschaft von Trainer Thierry Paterlini. Freshfocus

Da Kasachstan beim 1:7 gegen Finnland auch seine dritte Partie verlor, steht die Schweiz an der U20-WM in Tschechien vorzeitig in den Viertelfinals. Die Mannschaft von Trainer Thierry Paterlini kann in der Gruppe A nicht mehr vom 4. Platz verdrängt werden.

Noch zwei Spiele ausstehend

Die verbleibenden Gruppenspiele trägt die Schweiz gegen die Slowakei (Montag, 19:00 Uhr) und gegen Finnland (Silvester, 19:00 Uhr) aus.

Nach dem Sieg im Startspiel gegen Kasachstan hatte es für die Schweizer U20 am Samstag gegen Topfavorit Schweden eine 2:5-Niederlage abgesetzt.