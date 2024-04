Legende: Erstmals im Nati-Aufgebot Inaki Baragano. Thomas Oswald / freshfocus

Fischer nominiert Baragano nach

Das Kader der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird für die erste WM-Vorbereitungswoche mit einem Verteidiger ergänzt. Trainer Patrick Fischer nominiert Rapperswils Inaki Baragano nach, der damit erstmals für die Nationalmannschaft aufgeboten wird. Der 22-jährige Baragano absolvierte seine Ausbildung bei Lausanne sowie in Kanada bei den Kamloops Balzers. Seit 2021 steht er bei den Lakers unter Vertrag, wo er in der aktuellen Saison in 45 Spielen auf dem Eis stand.

Das Aufgebot im Detail Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Philip Wüthrich (SC Bern) Verteidiger (9): David Aebischer (SC Rapperswil-Jona Lakers), Inaki Baragano (SC Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genf-Servette HC), Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Davos), Sven Jung (HC Davos), Samuel Kreis (SC Bern), Simon Le Coultre (Genf-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern) Stürmer (13): Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (SC Bern), Gaëtan Haas (EHC Biel), André Heim (HC Ambri), Tino Kessler (EHC Biel), Mike Künzle (EHC Biel), Marco Lehmann (SC Bern), Marc Marchon (EHC Kloten), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Tanner Richard (Genf-Servette HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Ajoie holt Stürmer Palve

Der HC Ajoie hat die Verpflichtung des finnischen Stürmers Oula Palve bekanntgegeben. Der 32-jährige Center kommt von Ilves Tampere in den Jura und unterschrieb einen Vertrag für eine Saison mit Option für eine weitere Spielzeit. Palve spielte bis 2019 in seiner Heimat Finnland, ehe er nach Nordamerika wechselte. Nach einer Saison ohne NHL-Einsatz wechselte er nach Schweden und kehrte 2023 in die Heimat zurück. In der aktuellen Saison war er mit 64 Punkten in 60 Quali-Spielen Topskorer der finnischen Liga.