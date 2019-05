Wann, wo und gegen wen spielt die Schweiz an der WM in der Slowakei? Hier finden Sie alle Infos zum Grossanlass.

Legende: Der Chef gibt die Richtung vor Nati-Coach Patrick Fischer (Zweiter von links) im Training. Freshfocus

Das Team

Unmittelbar nach dem letzten Testspiel gegen Lettland gab Nati-Coach Patrick Fischer sein WM-Team bekannt:

Schweizer WM-Aufgebot Tor (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Bern), Robert Mayer (Genf-Servette). Verteidigung (8): Raphael Diaz (Zug), Michael Fora

(Ambri-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Joël Genazzi (Lausanne), Roman

Josi (Nashville Predators/NHL), Romain Loeffel (Lugano), Janis Moser

(Biel), Yannick Weber (Nashville Predators/NHL). Sturm (14): Andres Ambühl (Davos), Alessio Bertaggia (Lugano),

Christoph Bertschy (Lausanne), Kevin Fiala (Minnesota Wild/NHL), Gaëtan

Haas (Bern), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Grégory Hofmann

(Lugano), Philipp Kuraschew (Québec Remparts/QMJHL), Lino Martschini

(Zug), Simon Moser (Bern), Vincent Praplan (Springfield

Thunderbirds/AHL), Damien Riat (Biel), Noah Rod (Genf-Servette), Tristan

Scherwey (Bern).

Der Spielplan

Eröffnet wird die WM am Freitag um 16:15 Uhr mit den Partien Finnland gegen Kanada und Russland gegen Norwegen. Die Schweiz bestreitet ihr Auftaktspiel am Samstagmittag um 12:15 Uhr gegen Aufsteiger Italien.

Auffällig: Mit Italien, Lettland, Österreich und Norwegen warten zu Beginn die Aussenseiter, ehe die Partien gegen die Schwergewichte Schweden, Russland und Tschechien anstehen.

Zum gesamten Spielplan Übersicht Eishockey WM

Der WM-Spielplan der Schweiz Datum

Gegner

Samstag, 11.5., 12:15 Uhr

Italien Sonntag, 12.5., 20:15 Uhr

Lettland Dienstag, 14.5., 20:15 Uhr

Österreich

Mittwoch 15.5., 16:15 Uhr

Norwegen Samstag, 18.5., 20:15 Uhr

Schweden Sonntag, 19.5., 20:15 Uhr

Russland Dienstag, 21.5., 12:15 Uhr

Tschechien

Der Modus

16 Teams absolvieren in 2 Gruppen je 7 Vorrunden-Spiele. Die besten 4 Mannschaften qualifizieren sich für die Viertelfinals, die Gruppenletzten steigen in die Division I ab. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Die Schweiz kann als Gastgeber der kommenden WM 2020 nicht absteigen.

Die Spielorte

Gespielt wird in den beiden slowakischen Städten Bratislava und Kosice. Die Ondrej Nepela Arena in Bratislava, in welcher auch die Schweiz ihre Spiele bestreiten wird, fasst 10'055 Zuschauer. In der Steel Arena in Kosice finden 8'378 Fans Platz.

Sendebezug: SRF zwei, «sportpanorama», 06.05.2019, 18:30 Uhr.