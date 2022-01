Geht es nach Marc Reichert, darf sich die Schweizer Eishockey Nationalmannschaft in Peking durchaus Chancen auf einen Medaillengewinn ausrechnen. Gemäss dem SRF-Experten muss dafür aber «viel zusammenpassen».

Eine Rückkehr zur richtigen Zeit

Das Kader, mit dem das grosse Ziel erreicht werden soll, stimmt für Reichert: «Ich hätte wohl nicht viel anders entschieden», so die Reaktion des Berners auf die am Dienstag kommunizierte Selektion von Patrick Fischer für das anstehende Saisonhighlight. Der Headcoach sei damit «nicht viel Risiko eingegangen». Sicherlich hätte auch die Kehrtwende, dass Spieler aus der NHL nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen werden, den Nationaltrainer in seiner Entscheidung beeinflusst.

Nach dem Ende seines NHL-Abenteuers steht Fischer mit Grégory Hofmann dennoch ein Stürmer zur Verfügung, der den Unterschied ausmachen könne, weiss Reichert: «Er kann mit seinen Stärken im Abschluss und seiner Geschwindigkeit zu einem wichtigen Faktor im Schweizer Spiel avancieren.» Besonders die verbleibende Eiszeit mit Zug in der National League bis zum Turnierstart sei für Hofmann hilfreich, um Selbstvertrauen zu tanken.

Der Mix als Erfolgsgarant?

Besonders wichtig für ein gutes Abschneiden aus Schweizer Sicht sei allerdings ein guter Mix. Damit meint Reichert nicht nur die Mischung aus unerschrockenen Turnier-Neulingen wie Sven Senteler (EVZ) und Keeper Joren van Pottelberghe (Biel) sowie Routiniers wie Andres Ambühl, sondern auch jenen im Schweizer Spiel generell: «Das Zusammenspiel aus Physis, Offensive und Defensive muss stimmen – dann ist für die Schweiz in China der Einzug in den Halbfinal realistisch.»