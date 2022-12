Die Schweiz muss sich zum Auftakt der Euro Hockey Tour in Freiburg den Schweden mit 2:3 nach Verlängerung beugen.

Dean Kukan rettet die Nati kurz vor Schluss in die Overtime, dort trifft Marcus Sörensen zur Entscheidung.

Für die Schweiz ist es die 10. Niederlage gegen Schweden hintereinander.

Es will einfach (noch) nicht sein: Nachdem Dean Kukan 44 Sekunden vor der Schlusssirene doch noch der vielumjubelte 2:2-Ausgleich geglückt war, schienen die Chancen gross, dass die Schweiz dem «Schweden-Fluch» endlich ein Ende setzen kann.

00:55 Video Kukan trifft kurz vor Schluss zum 2:2 Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Das Team von Coach Patrick Fischer vermochte das gewonnene Momentum in der Verlängerung aber nicht zu nutzen. Stattdessen waren es ausgerechnet zwei Freiburger in Diensten von «Tre Kronor», welche die Partie in der FKB-Arena zugunsten der Skandinavier entschieden. Auf Pass von Jacob de la Rose vollendete Marcus Sörensen eine 2-gegen-1-Situation eiskalt zum 3:2-Sieg.

00:46 Video Sörensen entscheidet die Partie für Schweden Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Ärgerlicher Fehler bringt Schweiz in Rücklage

Die Partie hatte eine Weile gebraucht, um Fahrt aufzunehmen. In den ersten 20 Minuten neutralisierten sich die beiden Mannschaften weitestgehend, Torszenen gab es kaum. Anders im Mitteldrittel:

28. Minute: Nach einem langen Einsatz werden die Schweizer in der eigenen Zone eingekesselt. Die Schweden kombinieren sich gekonnt in den Slot, wo De la Rose frei zum Abschluss kommt und Ludovic Waeber im Schweizer Tor keine Chance lässt.

Nach einem langen Einsatz werden die Schweizer in der eigenen Zone eingekesselt. Die Schweden kombinieren sich gekonnt in den Slot, wo De la Rose frei zum Abschluss kommt und Ludovic Waeber im Schweizer Tor keine Chance lässt. 34. Minute: Ähnliche Szene wie beim 0:1, dieses Mal sind es aber die Schweizer, die sich im Drittel der Schweden festsetzen können. Mit einem Energieanfall verschafft sich Damien Riat eine Schussgelegenheit und trifft zum 1:1-Ausgleich.

Ähnliche Szene wie beim 0:1, dieses Mal sind es aber die Schweizer, die sich im Drittel der Schweden festsetzen können. Mit einem Energieanfall verschafft sich Damien Riat eine Schussgelegenheit und trifft zum 1:1-Ausgleich. 38. Minute: Tristan Scherwey verspringt die Scheibe im eigenen Drittel im Spielaufbau. Jesper Olofsson sagt danke und bringt Schweden erneut in Front.

Kurz vor der 2. Pause hätten die Skandinavier, die in Freiburg mit zahlreichen National-League-Akteuren am Start sind, beinahe noch erhöht. Waeber bewahrte die Schweiz mit einem gehaltenen Penalty gegen Lausannes Robin Kovacs aber vor einem 2-Tore-Rückstand.

01:21 Video Kukan: «Besser als das letzte Mal, aber ...» Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

So geht's weiter

Für die Schweiz geht es in Freiburg am Samstag weiter. Um 20:15 Uhr trifft die Nati auf Tschechien. Auch die Tschechen sind am Donnerstag in das Turnier der Euro Hockey Tour gestartet. In Helsinki bezwang das Team von Trainer Kari Jalonen die Finnen mit 3:2.

Zum Abschluss des Vier-Länder-Events misst sich die Schweiz am Sonntag um 13:00 Uhr ebenfalls in Freiburg mit Finnland.

01:37 Video Die Tore bei Finnland – Tschechien Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

