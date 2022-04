Das Schweizer Nationalteam ist mit einem Sieg in die WM-Vorbereitung gestartet. Die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer bezwang Frankreich in Megève 4:2. Die Schweizer bekundeten einmal mehr Mühe mit den Franzosen, gegen die sie drei der fünf vorangegangenen Duelle verloren hatten.

Der Favorit sorgte erst im letzten Drittel für die Differenz. Damien Riat brachte die Gäste in der 45. Minute zum dritten Mal in Führung, zehn Minuten später erhöhte Verteidiger Roger Karrer auf 4:2, womit er den Schlusspunkt setzte.

Delémont mit tollem Debüt

Der 20-jährige Noah Delémont bestritt in Frankreich wie der ein Jahr jüngere Berner Stürmer Joshua Fahrni sein erstes A-Länderspiel. Und der Bieler Verteidiger glänzte sogleich mit einem Tor und einem Assist. Delémont erzielte in der 6. Minute das 1:0 für die Schweizer und hatte auch beim 2:1 von Marco Miranda (11.) den Stock im Spiel, indem er einen Abpraller provozierte. Dem Ausgleich der Franzosen (8.) war zuvor ein Fehlpass von Simon Le Coultre in der eigenen Zone vorausgegangen.

Legende: Debüt mit Tor gekrönt Noah Delémont. Keystone/Jean-Christoph Botte

Den Start in den zweiten Abschnitt verschliefen die Schweizer komplett. Der bei Winterthur in der Swiss League tätige Kevin Bozon zeichnete nach 19 Sekunden für den erneuten Ausgleich der Franzosen verantwortlich. Auch danach lief bei den fehlerhaft agierenden Schweizern im Mitteldrittel wenig zusammen. Immerhin überstanden sie eine zwei Minuten dauernde doppelte Unterzahl, wobei sie Glück hatten, dass Louis Boudon (32.) aus kurzer Distanz am Aussenpfosten scheiterte.

In den letzten 20 Minuten hoben die Schweizer das Niveau dann wieder an, selbstredend gibt es aber noch einiges zu tun. «Es war ein typisches erstes Spiel», sagte Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel. Die Automatismen hätten verständlicherweise noch gefehlt. Zudem betonte er, dass es bloss ein Test gewesen sei und sie zuvor hart trainiert hätten, auch neben dem Eis. Freude hatte Weibel am Auftritt der Jungen. Am Sonntag treffen die beiden Teams in Basel erneut aufeinander.