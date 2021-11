Legende: War schon beim WM-Kantersieg dabei Ramon Untersander. Keystone

Der erste Gegner beim Länderspiel-Auftakt in der Olympia-Saison ist mit der Slowakei ein alter Bekannter. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat in den letzten 5 Jahren 8 Mal gegen die Slowaken gespielt – und die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: Abgesehen von 2 Niederlagen 2016 hat die Schweiz die letzten 6 Begegnungen allesamt gewonnen.

2016 markierte dabei so etwas wie einen Wendepunkt, hatten doch zwischen 2010 und 2015 aus Schweizer Sicht gegen die Slowakei 5 Siege 9 Niederlagen gegenübergestanden.

Nur ein Quintett war beim WM-Kantersieg dabei

Das Team von Patrick Fischer wird sich noch so gerne an das letzte Kräftemessen mit dem Weltmeister von 2002 erinnern. An der WM 2021 in Lettland hatten die Schweizer die Slowaken in der Gruppenphase gleich mit 8:1 vom Eis gefegt.

Doch es ist auch klar, dass dieses Spiel nur als gute Erinnerung dient, sind die Teams doch ganz andere. Fischer konnte beispielsweise für den Deutschland Cup nur 5 Spieler nominieren, die beim Kantersieg dabei gewesen waren. Es sind dies Santeri Alatalo, Ramon Untersander, Andres Ambühl, Sven Andrighetto und Enzo Corvi.

Auch an den Deutschland Cup hat Fischers Equipe gute Erinnerungen: Bei der vorletzten Austragung 2019 gewann die Schweiz in Krefeld ihren 3. Titel. Gegner war damals zum Auftakt – Sie ahnen es – die Slowakei. Die Osteuropäer mussten sich der Schweiz mit 2:5 geschlagen geben.

Nun geht es für Fischers Team darum, den guten Erinnerungen Taten folgen zu lassen. Am ersten von zwei Länderspiel-Turnieren vor dem Olympia-Zusammenzug geht es für Fischer darum, ein erstes Mal die Talente hinsichtlich Peking zu sichten. Die Chance ist für weniger arrivierte Spieler eine einmalige. Denn bereits jetzt ist klar: Beim Turnier in Visp wird Fischer zwei Dutzend andere Akteure aufbieten.

