Nach dem 4:1-Sieg gegen Norwegen an der WM in Bratislava erhalten die Nati-Spieler eine Pause.

Die Schweiz hat das Soll erfüllt. Nach dem 4. Sieg im 4. WM-Spiel geht es nun darum, Kräfte für die kommenden Aufgaben zu sammeln:

Patrick Fischer: «Wir haben nun 4 Spiele in 5 Tagen absolviert. Wir wissen, dass noch grössere Aufgaben auf uns warten. Jetzt kommt Schweden. Wir freuen uns. Der Fokus gilt dem Ziel, heute Abend und morgen etwas herunterzufahren. Die Spieler sollen nicht zu viel an Eishockey denken.»

Am Freitag steige man wieder ins Training ein, ehe am Samstagabend der Kracher gegen Schweden auf dem Programm steht (20:00 Uhr, SRF zwei). Für ihn gibt es am Mittwochabend noch etwas Video-Studium. Doch auch Fischer will die Batterien neu laden. Dies ist bei allen Beteiligten nötig.

Raphael Diaz: «Das Spiel gegen Österreich hat am Dienstag bis 23 Uhr gedauert. Das haben wir gemerkt. Aber heute war das ein super Team-Effort. Wenn man weiter nach vorne schaut, war das sicherlich ein wichtiger Sieg.»

Das beeindruckende Torverhältnis von 20:2 nehmen vor allem die Verteidiger mit Stolz zur Kenntnis.

Yannick Weber: «Die Verteidiger haben ein grosses Selbstvertrauen. Und die Stürmer kennen das System. Es wird nun sicherlich schwieriger werden in der eigenen Zone, aber wir müssen genau gleich weitermachen.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 14.05.2019, 20:00 Uhr