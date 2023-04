Legende: Hat noch einige Personalentscheide zu fällen Nati-Trainer Patrick Fischer. Keystone/Ennio Leanza

Am 13. Mai beginnt die Eishockey-WM für die Nati mit der Partie gegen Slowenien. Bis dahin gibt es für Trainer Patrick Fischer viel zu tun. Den Auftakt machen die beiden Testspiele gegen die Slowakei am Freitag in Visp und Samstag in Pruntrut.

Die Slowaken waren früher der Standard-Testgegner der Schweiz, in dieser Saison durfte die Nati aber an der Euro Hockey Tour gegen hochkarätigere Gegner spielen.

04:33 Video Archiv: Nati mit knapper Niederlage gegen Schweden im Februar Aus Sport-Clip vom 11.02.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden.

Noch fehlen im Aufgebot die Spieler der NL-Playoff-Halbfinalisten. Unklar ist, wer aus Nordamerika zur Nati stossen wird. Zwar steht Nashville nicht in den Playoffs, allerdings fehlte Roman Josi zuletzt verletzungsbedingt.

Das Nati-Aufgebot gegen die Slowakei Box aufklappen Box zuklappen Tor: Ludovic Waeber (ZSC Lions), Gilles Senn (Davos). Verteidigung: David Aebischer (Rapperswil-Jona), Lian Bichsel (Leksand/SWE), Dominik Egli (Davos), Michael Fora (Davos), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Nathan Vouardoux (Rapperswil-Jona). Sturm: Andres Ambühl (Davos), Thierry Bader (Bern), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (Davos), Joshua Fahrni (Bern), André Heim (Ambri-Piotta), Ken Jäger (Lausanne), Johnny Kneubühler (Ambri-Piotta), Dario Meyer (Kloten), Tyler Moy (Rapperswil-Jona), Marco Müller (Lugano), Damien Riat (Lausanne), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Calvin Thürkauf (Lugano).

Das gilt auch für Philipp Kurashev. Bei Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Nino Niederreiter und dem derzeit ebenfalls verletzten Kevin Fiala hängt die WM-Teilnahme vom Abschneiden in den Playoffs ab.

Fischer wird also in den kommenden Wochen einige personelle Nüsse zu knacken haben. Das Ziel ist, unabhängig aller Personalentscheide, das erstmalige Erreichen der Halbfinals seit dem Gewinn von WM-Silber 2018.