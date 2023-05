Die Eishockey-Nati gewinnt das letzte Spiel vor der WM im Rahmen der Euro Hockey Tour gegen Tschechien 3:2.

Marco Miranda erzielt den entscheidenden Treffer in der 46. Minute.

Dank dem Sieg sichert sich die Schweiz den 1. Platz beim hochkarätig besetzten Turnier.

Die Schweiz kann mit viel Selbstvertrauen an die WM fahren. Nach dem 2:1-Sieg gegen Weltmeister Finnland am Samstag bezwang das Team von Trainer Patrick Fischer an der Euro Hockey Tour in Brünn Gastgeber Tschechien mit 3:2. Dank dem Erfolg sicherten sich die Schweizer einen Punkt vor Schweden (4:3-Sieg n.V. zum Abschluss gegen die Finnen) gar den Turniersieg am hochkarätig besetzten Event.

Miranda wird zum Matchwinner

Wie beim Sieg gegen Finnland zeigte die Nati auch gegen Tschechien eine starke Leistung. Mit grossem Einsatz über 60 Minuten hielten die Schweizer den WM-Dritten des Vorjahres in Schach. Zum Matchwinner avancierte Marco Miranda. Der Stürmer von Meister Genf beförderte die Scheibe in der 46. Minute im Nachsetzen zum 3:2 über die Linie. Tschechien drückte vor allem in der Schlussphase noch einmal auf den Ausgleich, die Schweiz brachte den Vorsprung aber über die Zeit.

Reaktion nach Fehlstart

Der Start in die Partie war der Nati noch komplett missglückt. Bereits nach 29 Sekunden gingen die Tschechen in Führung. Genfs Meister-Goalie Robert Mayer musste sich bei seinem Comeback im Nati-Tor von einem abgelenkten Schuss von Michal Kempny geschlagen geben. Die Schweizer Antwort folgte in der 7. Minute. In Überzahl nach einer Fünfminutenstrafe gegen Ondrej Beranek wegen eines Bandenchecks traf Gaëtan Haas ebenfalls per abgelenktem Schuss zum 1:1.

Äusserst wertvoll für die Moral war eine heikle Phase im Mitteldrittel. Tschechien hatte die Möglichkeit, während 91 Sekunden in doppelter Überzahl zu spielen. Die Schweizer verteidigten aber geschickt und wenn dann doch Schüsse aufs Tor kamen, war Mayer zur Stelle. In der 33. Minute war dann die erstmalige Führung Tatsache. Wiederum im Powerplay war Romain Loeffel aus der Distanz erfolgreich.

Verbesserungspotenzial gibt es bei den Schweizern definitiv in den Startphasen der Drittel. Nach dem schnellen Gegentor zu Spielbeginn liessen sie sich auch im Schlussabschnitt wieder unmittelbar nach Wiederaufnahme erwischen. Smejkal glich nach nur 12 Sekunden zum 2:2 aus. Mirandas Siegtreffer brachte dann aber doch noch den verdienten Lohn für die gelungene WM-Hauptprobe.

So geht es weiter

Trainer Fischer dürfte am Montag das definitive WM-Aufgebot bekannt geben. Das Team reist in den kommenden Tagen in die lettische Hauptstadt Riga. Am Samstag steht dort das erste WM-Spiel gegen Slowenien auf dem Programm.