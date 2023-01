Die Schweiz wird im Viertelfinal der Nachwuchs-WM in Kanada von Tschechien gleich mit 9:1 düpiert.

U20-WM in Kanada

Das zweite Drittel war erst 28 Sekunden alt, als die Träume der Schweiz an der U20-WM in Kanada endgültig platzten. David Jiricek bezwang Nati-Goalie Kevin Pasche aus der Distanz, der Viertelfinal schien spätestens mit diesem Tor zum 4:1 entschieden. Den Tschechen genügte dies längst nicht. Die Schweiz, die in der Gruppenphase 3 ihrer 4 Partien gewonnen hatte, wurde insgesamt mit 9:1 überfahren. Sinnbildlich für die überforderte Abwehr stand der finale Treffer, bei dem Gabriel Szturc (45.) komplett vergessen ging.

00:51 Video Szturc kommt völlig freistehend zum Abschluss Aus Sport-Clip vom 02.01.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Dabei war die Schweiz ideal in die Partie gestartet: Nach gerade einmal 22 Sekunden netzte Louis Robin zum 1:0 ein. Die Reaktion der Tschechen war wiederum vehement: Jiri Kulich, Marcel Marcel in Unterzahl und Petr Hauser stellten noch vor der 10. Minute auf 3:1. Die Defensive der Nati hinterliess dabei jeweils einen wenig überzeugenden Eindruck. Es war indes erst der Anfang vom Ende.

00:48 Video Robin bringt die Schweiz schon nach 22 Sekunden in Führung Aus Sport-Clip vom 02.01.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Während die Nati die Heimreise antreten muss, misst sich Tschechien im Halbfinal mit Schweden. «Tre Kronor» setzte sich im Nordduell 3:2 gegen Finnland durch.

Das Telegramm Box aufklappen Box zuklappen Tschechien – Schweiz 9:1 (3:1, 4:0, 2:0) Halifax, 8746 Zuschauer. Tore: 1. Robin 0:1. 3. Kulich (Svozil, Suchanek) 1:1. 8. Marcel (SH) 2:1. 10. Hauser (Marcel, Kos) 3:1. 21. (20:28) Jiricek (Kulich) 4:1. 26. Kulich (Sale, Brabenec) 5:1. 34. Szturc (Svozil, Brabenec) 6:1. 39. Sale (Kulich) 7:1. 44. Marcel (Cech, Tichacek) 8:1. 45. Szturc (Tichacek, Jiricek) 9:1. Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Tschechien, 2mal 2 Minuten gegen die Schweiz. Schweiz: Pasche (22. Beglieri); Bichsel, Streule; Sidler, Zanetti; Dionicio, Meile; Despont, Deussen; Robin, Canonica, Biasca; Taibel, Alge, Jabola; Reichle, Müller, Ramel; Muggli, Truog, Perrenoud.