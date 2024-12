Die Schweiz unterliegt der Slowakei an der U20-WM nach einem späten Gegentreffer 1:2.

U20-WM in Ottawa (CAN)

Die Schweizer U20-Nati hat an der WM in Ottawa (CAN) im 2. Spiel die 2. Niederlage einstecken müssen. Gegen die Slowakei verlor die Schweiz 1:2. Die Entscheidung fiel dabei erst wenige Minuten vor der Schlusssirene.

Und dies in aus Schweizer Sicht bitterer Art und Weise. Der hinter dem eigenen Gehäuse postierte Verteidiger Leon Muggli passte den Puck in den Slot, wo kein eigener Spieler, sondern der Slowake Jan Chovan stand und die Einladung des Zugers dankend annahm. Der 17-Jährige bezwang Christian Kirsch per Handgelenkschuss. In der Schlussphase konnte die Schweiz den neuerlichen Ausgleich nicht mehr herbeiführen.

Schneller einziger Schweizer Torschütze

Zuvor hatte es sowohl im Start- wie auch im Mitteldrittel je ein Tor gegeben. Die Slowakei ging durch Daniel Jencko in der 19. Minute in Führung. In der 33. Minute glich Eric Schneller, der gerade von der Strafbank zurückgekehrt war und alleine auf Samuel Urban losziehen konnte, mit einem Backhandschuss aus.

Durch die Niederlage bleibt die Schweiz in der Gruppe B punktlos. Am Sonntag steht gegen Schweden die nächste Partie an.