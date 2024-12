Die Schweizer U20-Nati schlägt Kasachstan an der WM und schafft damit die Viertelfinal-Quali.

U20-WM in Ottawa

Nach drei Niederlagen zum Auftakt in die WM in Ottawa konnte die Schweizer U20-Nati im letzten Gruppenspiel gegen Kasachstan den ersten Sieg einfahren. Dank dem 3:1-Erfolg sichert sich die Schweiz den 4. Platz in der Gruppe B und damit die Viertelfinal-Qualifikation.

Im entscheidenden Duell mit Kasachstan hatten die Schweizer stark losgelegt. Simon Meier traf bereits nach 2 Minuten im Powerplay zum 1:0. Die Kasachen reagierten jedoch schnell und kamen dank Kirill Lyapunow in der 7. Minute zum Ausgleich.

Schwierige Aufgabe im Viertelfinal

Die Schweiz blieb jedoch spielbestimmend und belohnte sich in der 38. Minute dank Robin Antenen, der mit einem starken Abschluss zur erneuten Führung traf. Die Entscheidung fiel dann rund 10 Minuten vor Schluss. Erneut konnte die Nati eine kasachische Strafe ausnutzen, Ludvig Johnson traf in Überzahl zum 3:1.

Im Viertelfinal trifft die Schweiz auf den Sieger der Gruppe A, das wird entweder Kanada oder die USA sein. Die beiden Eishockey-Grossmächte werden den Gruppensieg in der Nacht auf Mittwoch im Direktduell unter sich ausmachen.