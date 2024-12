Legende: Hier ging's grad nochmal gut Der Tscheche Eduard Sale verliert die Puckkontrolle vor dem Tor von Elijah Neuenschwander. Imago/Zuma Press

Zum 5. Mal in Folge musste sich die Schweizer U20-Nati an einer WM Tschechien geschlagen geben. 1:5 lautete das Ergebnis am Starttag der Gruppe B in Ottawa.

So unterlegen, wie es das Resultat vermuten lässt, war das Team von Coach Marcel Jenni aber nicht. 26 Schüsse gaben die Schweizer auf das tschechische Tor ab, scheiterten aber Mal um Mal am starken Hüter Michael Hrabal, der Nummer 38 des letztjährigen NHL-Drafts.

Unglückliches Mitteldrittel

Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel, als die Tschechen per Doppelschlag binnen 78 Sekunden auf 3:0 davonzogen. Der dritte tschechische Treffer, ein regelrechtes «Billard-Tor», fiel auf äusserst unglückliche Weise.

Das Ehrentor für die Schweiz gelang dem Nordamerika-Söldner Léo Braillard in der 48. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4. Ihren 2. Auftritt hat die Jenni-Equipe am Freitagabend (MEZ) gegen die Slowakei.